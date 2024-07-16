Требовал, чтобы на него смотрели: прыткий извращенец пытался заворожить 7-летнюю девочку стриптизом

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который танцевал без одежды перед семилетним ребенком на пляже в Подмосковье. За появление в таком виде перед несовершеннолетним ему грозит до 20 лет колонии, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Семья отдыхала на Атомном пляже и любовалась видами Волги. В какой-то момент перед взрослыми и девочкой появился пьяный мужчина без одежды. Он стал танцевать перед взрослыми и ребенком и при этом требовал, чтобы они смотрели на него.

Угомонить неадеквата самостоятельно не получилось. Лишь через некоторое время это сделали прибывшие по вызову сотрудники полиции. Они скрутили хулигана и доставили в отдел.

Танцором оказался 39-летний безработный мужчина. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о насильственных действиях в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Ранее в Подмосковье извращенец пытался изнасиловать мальчика в кустах с красивым видом. Перед этим он попросил школьника научить его плавать.