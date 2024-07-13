Тяжело вздохнула и упала: 17-летняя девушка скончалась на глазах у матери и сестры

В столице Свердловской области выясняют обстоятельства и детали смерти 17-летней девушки. Екатеринбурженка внезапно упала прямо перед домом и скончалась на глазах у сестры и матери, передает Kp.ru.

Трагичный случай произошел накануне, 12 июля. По данным СМИ, девушка вышла из такси, прошла 10 метров до двери в подъезд и резко почувствовала себя плохо. Затем она тяжело вздохнула и рухнула на землю.

На екатеринбурженку обратили внимание случайные прохожие. Они вызвали на место скорую помощь. Однако реанимировать местную жительницу не удалось. Она скончалась на глазах у сестры и матери, которые подошли через несколько минут после падения.

Что стало причиной смерти девушки, пока не известно. По предварительным данным, у нее были проблемы с сердцем.

Ранее сообщалось, что в московской квартире нашли тело известной кларнетистки и саксофонистки Шапошниковой. Перед смертью она потеряла сознание.