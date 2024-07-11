В московской квартире нашли тело известной кларнетистки и саксофонистки Шапошниковой

Умерла известная кларнетистка и саксофонистка Маргарита Шапошникова. Тело народной артистки России нашли в квартире в Москве. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, музыкант скончалась на 85-м году жизни. Причина смерти пока не уточняется. Шапошникова потеряла сознание, когда находилась у себя дома на улице Красина вечером 10 июля.

Отметим, что Маргарита Шапошникова была профессором РАМ имени Гнесиных, создательницей исполнительской школы игры на саксофоне в России. За свою карьеру она дала десятки концертов как в родной стране, так и за границей. Музыкант выходила на сцену перед зрителями во Франции, Германии, Японии, Финляндии и других государствах.

Родственники саксофонистки пока информацию о ее смерти не прокомментировали.

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