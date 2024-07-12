Тяжело в учении, легко без: в Уфе накрыли нелегальную школу, где ломали пальцы и клеймили раскаленным железом

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух мигрантов, которые организовали в Уфе нелегальную религиозную школу. Учеников так называемого медресе избивали. Кроме того, их клеймили каленым железом, передает Telegram-канал Mash Batash.

По данным СМИ, иностранные граждане жили на деньги, которые им платили родители учеников. За время существования нелегальная школа сменила несколько адресов, так как регулярно доставляла неудобства соседям. Люди постоянно жаловались на крики, доносящиеся из медресе.

Как впоследствии выяснилось, учителя жестоким образом обращались с детьми. Несовершеннолетних избивали, им ломали пальцы. Некоторых изуверы клеймили каленым железом. Одному из пострадавших учеников удалось сбежать и рассказать обо всем полиции.

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