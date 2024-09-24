«Семейная драма»: сбивший женщину свердловский депутат переживал личную трагедию

Депутат кувшинской гордумы Михаил Потапов, который сбил женщину и скрылся с места ДТП, в момент аварии был в подавленном состоянии. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела.

Выяснилось, что два года назад у депутата погиб сын-студент, а в день ДТП он поехал на поиски второго сына, который не выходил на связь.

«Он тяжело переживал смерть сына два года назад, на это наложился развод с женой. Это большая личная трагедия, которую он до сих пор проживает. На днях он отправился искать младшего сына, которому семейная драма тоже дается тяжело, в этот момент и сбил пешехода», — поделился собеседник.

В Ura.ru добавили, что им удалось дозвониться до Потапова, однако он не захотел общаться и сбросил трубку.

ДТП произошло 22 августа. Михаил Потапов, сбив женщину, отправился домой. Инспекторам он позднее рассказал, что не заметил ее. Когда к нему пришли гаишники, то депутат находился в нетрезвом состоянии. На него составили три административных материала, ему грозит штраф или лишение прав.

Ранее мы писали, что участник СВО сходил в сауну в Екатеринбурге и лишился 304 тысяч рублей.