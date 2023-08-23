«Ты почему так выглядишь?»: пьяный мигрант остановил кулаком девушку в коротких шортах

Жительница Подмосковья в якобы слишком коротких шортах смутила пьяного мигранта во время утренней пробежки. Мужчина остановил девушку, сделал ей замечание и ударил со всей силы кулаком по лицу, передает Life.ru.

В Нахабино местная жительница пострадала от рук иностранного гражданина. Она повстречала незнакомца во время утренней пробежки. По словам девушки, мужчина в состоянии алкогольного опьянения пристал к ней из-за внешнего вида: на спортсменке были, по мнению мигранта, слишком короткие шорты.

Иностранец схватил мимо бежавшую жительницу Подмосковья со словами: «ты почему так выглядишь?». После он ударил девушку кулаком по лицу со всей силы. Очевидцы вмешались в ситуацию. Они попытались объяснить мигранту, что пострадавшая просто спортсменка и что наряд у нее спортивный. Но мужчину крайне удивила подобная формулировка. На место случившегося был вызваны сотрудники правоохранительных органов.

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