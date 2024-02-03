«Ты отписан»: новосибирские школьники поставили на колени подростка и отрезали ему волосы

Компания подростков в Новосибирске избила 15-летнего школьника: ему залили глаза перцовым баллончиком и обрезали волосы. Все издевательства сняли на видео.

На видео подросток просит не распылять ему в глаза перцовый баллончик и говорит, что готов встать на колени и извиниться. Инцидент произошел 21 января в Кировском районе города.

Обидчик поставил парня на колени ударом ноги и целенаправленно распылил ему в глаза жидкость из перцового баллончика, пишет Infopro54.ru.

После школьник побежал в сторону и упал лицом в снег, но агрессор его догнал с криком: «На колени!» и начал избивать. К нему присоединился еще один обидчик. Затем они сорвали шапку с мальчика и отрезали ему волосы.

Спустя несколько минут подростка снова пнули в лицо и сказали ему фразу: «Ты отписан».

Пострадавшего госпитализировали с ожогами глаз, гематомами и травмами на лице.

«У одного из подростков был нож, которым он потом обрезал Денису волосы за то, что тот клялся матерью в одном из конфликтов ранее», — объяснил источник, знакомый с ситуацией.

Сами подростки называют себя скинхедами. Они принесли извинения за случившееся. Полиция начала проверку по факту происшествия.

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