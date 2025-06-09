«Ты мне надоел, я убиваю нашу дочь»: женщина утопила пятилетнего ребенка и написала мужу

В Подмосковье женщина утопила пятилетнюю дочь, а после написала сообщение мужу со словами «ты мне надоел». Подробности сообщает mk.ru.

По данным источника, 30-летняя жительница Воскресенска была задержана по подозрению в убийстве собственного ребенка. Преступление произошло утром 7 июня.

По предварительным данным, все случилось в тот момент, когда девочка смотрела мультфильмы, а ее мать находилась на кухне. Ребенок попросил воды, но вместо этого женщина сначала задушила дочь поясом от халата, а затем утопила в ванной. Кроме того, на теле ребенка обнаружено ножевое ранение в область шеи.

После женщина отправила мужу смс: «Ты мне надоел, я убиваю нашу дочь». На момент преступления отец девочки находился вне дома.

Подозреваемая работает продавцом в магазине, ее супруг – мастером на цементном заводе. Сейчас с задержанной проводят допросы следователи. Устанавливаются все обстоятельства и мотивы преступления.

Ранее мы писали о том, что россиянка заказала убийство 12-летней дочери из-за ее плохого поведения. Мужчина оказался шокирован просьбой знакомой. Он спрятал ребенка у себя дома, а затем обратился в полицию и рассказал им о намерениях женщины.