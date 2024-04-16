«Ты где живешь, ты чья?»: женщина встретила посреди дороги потерявшихся детей без одежды

Двух грязных детей без верхней одежды обнаружили на одной из улиц поселка Красный Сулин Ростовской области. Местная жительница увела малолетних брата и сестру с дороги, а потом обратилась за помощью в органы опеки, передает Telegram-канал Don Mash.

Жительница ростовского поселка ехала утром на работу и по пути заметила мальчика и девочку. Грязные дети без одежды шли по улице в неизвестном направлении.

«Ты где живешь, ты чья?» — обратилась прохожая к испуганной девочке.

Женщина не смогла пройти мимо и забрала ребят к себе домой. Она успокоила, умыла и накормила потеряшек.

В поселке никто детей не узнал. Через некоторое время после обнаружения неравнодушная россиянка отвезла мальчика и девочку в органы опеки. Их мать в итоге удалось найти. Сейчас решается вопрос о лишении ее родительских прав.

Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске СК начал проверку из-за пропажи пятилетнего мальчика. Ребенок ушел гулять во двор и внезапно исчез.