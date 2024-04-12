Идет проверка по факту безвестного исчезновения пятилетнего мальчика: ребенок ушел из дома и пропал

Сотрудники Следственного комитета организовали проверку по факту исчезновения несовершеннолетнего в Южно-Сахалинске. Пятилетний мальчик ушел из дома на прогулку и не вернулся, передает Telegram-канал СУ СК по Сахалинской области.

Дошкольник исчез 12 апреля. Он ушел гулять во дворе дома на улице Поповича и через некоторое время пропал из поля зрения. Родители несовершеннолетнего обратились за помощью в правоохранительные органы. По словам взрослых, на детсадовце были черно-желтая куртка, черные штаны, голубая шапка и резиновые сапоги.

Стражи порядка в ходе рассмотрения заявления приняли решение о проведении поисков. Так, в скором времени мальчик был обнаружен. Он находился в доме у знакомых. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Тем не менее следователи продолжили проверку для принятия на основании ее результатов профилактических мер.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае пропал десятилетний мальчик с аутизмом. Он ушел из дома, взяв с собой планшет.