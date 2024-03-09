«Ты еще пожалеешь»: стало известно, почему жительница Санкт-Петербурга воткнула нож в спину зятя 8 Марта

Пожилая жительница Санкт-Петербурга, воткнувшая нож в спину зятя после 8 Марта, призналась, что сделала это из-за того, что они вступили в конфликт. Об этом женщина сообщила Фонтанке. Кроме того, стали известны подробности произошедшего.

Как рассказала 74-летняя пенсионерка, накануне она отмечала 8 Марта и выпила около 200 граммов вина. После этого в девятом часу с работы вернулся ее зять. В полночь женщина пришла на кухню, чтобы убраться, где пересеклась с 52-летним мужчиной. По словам пенсионерки, он как обычно начал ее обзывать, а она не выдержала и несколько раз ударила его ножом.

Дочь пожилой женщины утверждает, что ее мама страдает тяжелой формой депрессии, посещает психиатра и принимает антидепрессанты. Именно по этой причине ей не разрешали выпивать 8 Марта. Тогда пенсионерка обиделась на родных и ушла из комнаты.

«Ты еще пожалеешь», — с такими словами обратилась к зятю женщина.

Спустя некоторое время из кухни раздался крик мужчины. Жена и дочь потерпевшего обнаружили его в крови.

После случившегося раненого мужчину доставили в Елизаветинскую больницу, откуда его отпустили после оказания помощи. Тещу пострадавшего отправили в психиатрическую больницу Скворцова-Степанова.

Ранее сообщалось о том, что мужчина вытолкнул из окна жительницу Санкт-Петербурга на 8 Марта.