«Ты что, сюда в бар пришел?»: учитель силой вытолкал школьника из класса и попал на видео

В Кемерове учитель истории толчками выгнал подростка из класса и попал на видео. Выяснилось, почему педагог решил действовать подобным методом. Об этом сообщает телеканал «360».

В Сети опубликовали кадры, на которых учитель во время урока выгоняет девятиклассника из кабинета. Источник рассказал журналистам, что все произошло из-за уведомлений в телефоне, которые постоянно приходили парню.

«Давай на выход. <…> Ты что, сюда в бар пришел?» — высказался учитель на видео.

Школьник ответил ему матом и ушел. Дальнейший спор продолжился в коридоре. Одноклассники сняли происходящее и опубликовали в интернете.

По словам источника, все произошло из-за телефона девятиклассника. В школе его считают местным задирой.

«Звук уведомлений на телефоне не отключался, это взбесило учителя», — пояснил он.

Очевидец рассказал, что это не первый скандал, связанный с учителями. В прошлом году произошел похожий инцидент, после которого педагога уволили. Журналисты связались с администрацией учебного заведения, где рассказали, что знают о случившемся. Но до понедельника директора в школе не будет. А в администрации города отметили, что будет проведена проверка. Об этом сообщает сайт «Сибдепо».

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