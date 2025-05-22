«Тут помрешь и здоровым»: экс-сотрудница музея рассказала об экскурсиях внутри монумента «Родина-мать»

Бывшая сотрудница музея-заповедника «Мамаев курган» рассказала о неофициальных экскурсиях внутри монумента «Родина-мать зовет!». По словам женщины, там нет вентиляции, поэтому находиться опасно даже здоровым людям. Об этом сообщает Life.ru.

В Волгограде 22 мая в голове скульптуры было найдено тело мужчины. Погибшим оказался 68-летний ректор Московской государственной академии физической культуры. Предварительно, у него случился сердечный приступ. Внутрь монумента россиянин мог попасть благодаря нелегальной экскурсии. Бывшая сотрудница музея подтвердила, что их действительно проводят для «блатных».

«Там нет естественной вентиляции, и ты вот в этой духоте находишься. Сегодня уже 26 градусов в Волгограде. А внутри жарко, тут помрешь и здоровым внутри. Тем более идут-то они без лифта, по ступенькам на 16-й этаж», - поделилась собеседница СМИ.

Внутри нет окон, дверей, подъемников и отделки — только бетонные стены и ступени. По словам бывшей сотрудницы, создается впечатление, что ходишь по строительной площадке.

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