Тушили окурки, били, насиловали палкой: две подруги зверски пытали 16-летнюю девочку из-за ревности

В Казахстане женщина похитила 16-летнюю школьницу и пытала ее из-за ревности к жениху. Часть издевательств она сняла на видео, которое выложила в Сеть.

По данным Liter.kz, подросток несколько минут говорила с мужчиной о деталях поступления в университет. Спустя полчаса ей позвонила женщина, которая назвалась его невестой. Она попросила девочку удалить контакт женихи и заблокировать его.

Подросток послушалась, но это не успокоило невесту мужчины. Незнакомка на следующий день заманила ее в машину, в которой была вместе с подругой. Она ударила девочку по лицу, а после женщины тушили окурки сигарет о руки и ноги школьницы, снимая происходящее на видео.

Но на этом подруги не остановились. Пострадавшая утверждает, что они надругались над ней при помощи палки. После школьницу увезли домой и пригрозили расправой в случае ее обращения в полицию.

Однако семья пострадавшей девочки обратилась в правоохранительные органы. Подозреваемых задержали. Жители Казахстана просят максимального наказания для обидчиц подростка.

Ранее в Нижнем Новгороде признали невменяемым 44-летнего мужчину, который похитил и спрятал в диване 10-летнюю девочку.