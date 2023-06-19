Турнир пошел не по плану: самокатчик врезался в велосипедиста, а пловец утонул на соревнованиях в Самаре

В Самаре на соревнованиях по триатлону IRONSTAR SAMARA 2023 произошли два несчастных случая. Мужчина на самокате столкнулся со спортсменом-велосипедистом, другой участник утонул.

Об этом сообщает РЕН ТВ.

Фестиваль проходил 17 июня. Участники должны были пройти дистанцию, состоящую из 1,93 км вплавь, 90 км велогонки и 21 километра бега.

Несмотря на то, что в турнире было задействовано множество спасателей, один из участников, имеющий опыт в соревнованиях по триатлону, из воды не вышел.

«Впервые за 9 лет организации наших стартов участник не вышел из воды. Произошедшее – трагедия. Как и положено, участник предоставил медицинскую справку и лицензию триатлета со страховым покрытием в 1 миллион рублей для допуска к соревнованиям», – сообщили в пресс-службе фестиваля.

Как выяснилось, спортсмен нырнул в воду и пропал. Позже он был найден мертвым.

В настоящий момент сотрудники Следственного комитета проводят проверку по данному факту.

Ранее мы писали о том, как в Швейцарии прошел первый чемпионат Европы по сексу.