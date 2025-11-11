Туристы получили травмы, сорвавшись со склона гор в ущелье в Карачаево-Черкесии

Двое туристов получили травмы после падения со склона горы в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает Telegram-канал прокуратуры республики.

По данным ведомства, днем 11 ноября группа из пяти человек шла по маршруту в перевале Кичи-Муруджу, но по дороге двое из них оступились и сорвались со склона в Махарское ущелье.

Оба мужчины получили травмы. Их характер и степень тяжести пока не уточняется. Прокуратура Карачаево-Черкесской Республики устанавливает обстоятельства происшествия.

«По факту случившегося прокуратура Карачаевского района организовала проверку. По ее итогам будет дана оценка исполнению требований законодательства о предоставлении туристических услуг», – говорится в сообщении.

