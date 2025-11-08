Двое в очень тяжелом состоянии: автобус с 11 россиянами перевернулся и упал с холма в Таиланде

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде. По информации Telegram-канала Mash, в результате дорожного инцидента пострадали 11 человек.

Экскурсионный автобус попал в аварию в Лум-Сумском районе. Транспорт перевернулся и упал с холма. Он направлялся к водопаду Сай Йок Вохит — популярному среди туристов.

По информации журналистов, травмы получили 11 пассажиров. Двое находятся в очень тяжелом состоянии. Состояние еще четырех участников аварии оценивается как среднее. Оставшиеся семь человек получили необходимую помощь и были отправлены в ближайший отель.

Ранее сообщалось, что в Таиланде застрял россиянин, который может умереть от травм. Мужчина нуждается в срочной операции, но у его семьи нет денег на ее проведение. Для оказания помощи туристу из РФ нужно 3 млн рублей.