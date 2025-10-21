Туристка во время экскурсии сорвалась вглубь древней египетской пирамиды

В Египте туристка из Испании провалилась внутрь пирамиды возрастом 4000 лет, упав на глубину 80 метров. Об этом пишет Gulf News.

Сообщается, что несчастный случай произошел, предположительно, когда женщина двигалась по узкому коридору Ломаной пирамиды фараона Снофри. Она поскользнулась на деревянном пандусе и упала.

Случившееся вызвало панику среди других посетителей древнего сооружения. На место немедленно были вызваны спасатели. Однако по прибытии они столкнулись с рядом трудностей. В частности, их работа усложнялась тем, что внутри пирамид царила полная темнота, было очень душно и много пыли, сообщает издание.

Как рассказали очевидцы, найти женщину помогли ее же крики о помощи. Спасателям потребовалось несколько часов, чтобы поднять пострадавшую.

По предварительным данным, туристка в результате падения получила перелом стопы. Медики оказали ей помощь прямо в подземных коридорах. Эвакуировать пострадавшую пришлось буквально ползком из-за узких проходов пирамиды.

Ломаная пирамида фараона Снофри является одной из самых известных построек эпохи Древнего Египта.

