Перелом двух костей и сотрясение: подросток пострадал из-за порвавшегося батута в российском городе

В Уфе батут провалился под подростками на детской площадке. Один из парней получил тяжелые травмы в результате происшествия.

Мать пострадавшего рассказала, что ее 14-летний сын гулял с друзьями. На детской площадке подросткам захотелось попрыгать на батуте. Неожиданно конструкция провалилась под ногами парня, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В итоге школьник получил серьезные травмы: сотрясение мозга, закрытый перелом двух костей голени, а также многочисленные ссадины и ушибы. Мальчику потребовалась срочная операция, сейчас он находится в больнице.

Женщина добавила, что аттракцион исчез с площадки после произошедшего. Она написала заявление в полицию и просит проверить местную администрацию.

О похожем случае, также произошедшем в Уфе, мы писали в августе. Тогда четверо несовершеннолетних пострадали после опрокидывания батута.