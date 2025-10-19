Перелом двух костей и сотрясение: подросток пострадал из-за порвавшегося батута в российском городе
© Freepik
В Уфе батут провалился под подростками на детской площадке. Один из парней получил тяжелые травмы в результате происшествия.
Мать пострадавшего рассказала, что ее 14-летний сын гулял с друзьями. На детской площадке подросткам захотелось попрыгать на батуте. Неожиданно конструкция провалилась под ногами парня, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
В итоге школьник получил серьезные травмы: сотрясение мозга, закрытый перелом двух костей голени, а также многочисленные ссадины и ушибы. Мальчику потребовалась срочная операция, сейчас он находится в больнице.
Женщина добавила, что аттракцион исчез с площадки после произошедшего. Она написала заявление в полицию и просит проверить местную администрацию.
О похожем случае, также произошедшем в Уфе, мы писали в августе. Тогда четверо несовершеннолетних пострадали после опрокидывания батута.