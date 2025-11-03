31-летний турист из России пропал на Пхукете во время купания в море

На Пхукете 31-летний турист из России пропал во время купания на пляже Найтон. Инцидент произошел утром 3 ноября.

Мужчина отправился с утра купаться на пляж Найтон в компании друзей. Подруга мужчины рассказала спасателям, что его захлестнула сильная волна. В итоге турист скрылся под водой и не вынырнул, сообщает The Phuket News.

Поисково-спасательные работы начались незамедлительно. Водолазы и профессиональные спасатели начали исследовать дно в условиях сложного морского прибоя, но их действия не принесли результатов. Издание уточняет, что купаться в море на западном побережье Пхукета сейчас очень опасно из-за штормового предупреждения.

Ранее турист из США весом 200 кг умер на Пхукете, куда приехал на сборы для похудения. Предварительно, он ушел из жизни вследствие хронического заболевания.