Турист из Новосибирска до смерти забил жену на базе отдыха на Алтае

На базе отдыха на Алтае турист из Новосибирска до смерти избил жену, которую приревновал к своему приятелю во время совместного застолья.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на СУ СКР по Республике Алтай.

Вечером 3 июля две супружеские пары приехали отдыхать на Алтай. Приревновав жену к знакомому, мужчина много раз ударил супругу руками и ногами по телу и голове. У женщины случился разрыв внутренних органов, началось сильное кровотечение. От полученных травм она скончалась на месте.

Известно, что виновник — 45-летний сибиряк — был задержан. Ему предъявлено обвинение по статьей 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Мужчина признал свою вину. Дело было направлено в суд.

У супругов остались двое детей: взрослый сын и 10-летняя дочь.

Под Геленджиком, в курортном селе Архипо-Осиповка, произошло убийство. 41-летний мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, на глазах у детей зарезал жену.