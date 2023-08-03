Турист из Иркутска умер во время поездки на банане в Анапе

Отдыхающий в Анапе умер от сердечного приступа, пока катался на банане. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

52-летний житель Иркутска выбрал для отпуска черноморское побережье. Трагедия произошла вечером 2 августа. Тогда мужчина захотел прокатиться на водном аттракционе.

Прямо во время поездки состояние сибиряка резко ухудшилось, он потерял сознание. Туриста в срочном порядке довезли до берега. Неравнодушные граждане вызвали бригаду скорой помощи. Только вот спасти мужчину врачам не удалось.

На данный момент следователи и полицейские занимаются выяснением всех обстоятельств случившегося.

Ранее мы писали, что на пляже в Ростовской области две девушки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили палкой 55-летнего спасателя. Дело в том, что мужчина отказался прокатить их на служебной лодке. У пострадавшего обнаружили сотрясение мозга.