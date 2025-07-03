«Мошенник может прикинуться растерянным подростком»: россиян предупредили о новой схеме аферистов

Мошенники придумали новую схему, чтобы похищать деньги жителей России. На этот раз злоумышленники делают вид, что ошиблись при переводе и просят вернуть сумму, передает RT.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин рассказала журналистам, как научились действовать аферисты. По его словам, сначала жертве на карту поступает небольшая сумма — одна или две тысяч рублей. Спустя время ей звонит или пишет «отправитель» и вежливо просит вернуть деньги, так как он якобы ошибся при переводе.

«Чтобы не вызывать подозрений, мошенник может прикинуться растерянным подростком, пожилым человеком или курьером, ссылающимся на путаницу в номерах. Он даже может прислать скриншот платежа, чтобы „доказать“ свою невиновность. Все выглядит как обычная бытовая ошибка», — заявил Немкин.

Затем аферисты диктуют данные другой карты — но не той, с которой пришли деньги. Также они могут попросить воспользоваться конкретным платежным сервисом или терминалом. Большую опасность представляют — «специальные приложения для возврата». На деле ими оказываются замаскированные вирусы для кражи данных.

Воспользовавшись методом «возврата», который подсказали мошенники, жертва получает СМС-уведомление на телефон якобы из банка. Код подтверждения возврата или с запросом на «подтверждение операции» развязывает злоумышленникам руки: они получают прямой доступ к банковскому аккаунту человека.

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