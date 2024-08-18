Туляк хотел показать детям химический опыт, но получился фокус с оторванным пальцем

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку после травмирования детей и молодого человека в одном из лагерей Тулы. Во время химического опыта произошел взрыв, передает Telegram-канал 112.

По данным СМИ, инцидент, едва не закончившийся трагично, произошел в деревне Колодезное в детском лагере. 23-летний молодой человек показывал несовершеннолетним химический опыт. В какой-то момент случился взрыв и парень потерял палец.

Пострадавшего экстренно госпитализировали. Помимо молодого человека, травмы в результате взрыва получили трое подростков 14 и 16 лет. Врачи диагностировали у них осколочные ранения и обширные ожоги. Сейчас всем участникам инцидента оказывается необходимая помощь.

Ранее подросток получил ожог бедра после поездки в петербургском автобусе. Юноша сел в «какую-то химическую жижу».