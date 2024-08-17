«Сел в какую-ту химическую жижу»: подросток получил ожог после поездки в петербургском автобусе

В Санкт-Петербурге подросток получил химический ожог бедра после поездки на автобусе № 97. Юноше понадобилась помощь врачей.

14 августа парень зашел в автобус и сел на свободное место. Спустя время он почувствовал жжение на правой стороне бедра, но не стал обращать на это внимания.

Мальчик проехал еще несколько остановок, но жжение не проходило. Подросток подумал, что где-то повредил ногу, а потом увидел влажное пятно на штанах. Затем пятно почернело, а вокруг него образовалась красная область.

Дома мальчику стало плохо: у него повысилась температура и углубилась чернота. Отец юноши вызвал скорую помощь — в больнице медики обработали рану и наложили повязку. Выяснилось, что у подростка химический ожог.

«Пока поставили вторую степень, под подозрением 3А или 3Б — это более глубокие поражения слоёв кожи, которые рубцы могут вызвать. Получается, он сел в какую-ту химическую жижу», — цитирует отца мальчика 78.ru.

Парня нервирует эта ситуация. Из-за ожога ему больно ходить, сидеть и лежать.

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