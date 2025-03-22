«Туда положили мы эти косточки»: соседи похоронили жертв ВСУ в Курской области в коробках из-под игрушек

Жительница Курской области рассказала, как пришлось организовать экстренные похороны после удара ВСУ. От жертв украинской атаки остались только кости, которые разложили по коробкам.

Россиянка поделилась трагичной историей в беседе с РИА Новости. В слободе Гончаровка после одного из прилетов погибли двое человек. По словам местной жительницы, к ней прибежала соседка и рассказала о случившемся.

Дом, в который попал снаряд, полностью выгорел. От людей, погибших в нем, практически ничего не осталось, поэтому было принято решение похоронить их на огороде.

«Понаходили косточки, вот такие, косточки, наши её отдельно, и зятя отдельно косточки. Я принесла коробочки из-под игрушек, из-под детских. Туда положили мы эти косточки, отдельно её, отдельно его, одежду положили в эти коробочки, на огороде выкопали мы яму», — рассказала жительница слободы.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из оккупированной части Курской области оставила предсмертный дневник. Его обнаружили после освобождения села от ВСУ.