Погибшая при оккупации ВСУ пенсионерка из Курской области не ела 12 дней

Пенсионерка из курской Мартыновки, предсмертный дневник которой обнаружили после освобождения села от оккупации ВСУ, не хотела покидать свой дом. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала ее дочь Елена.

77-летняя пенсионерка заявила, что хочет закончить жизнь в собственном жилище.

«Я буду в своем доме умирать», — вспоминает Елена слова матери.

Женщина также отметила, что та перед смертью в феврале не ела около 12 суток и жила в очень холодном помещении. Следствие не исключает, что ее могли убить, поскольку все вещи в доме, где было найдено ее тело, оказались перевернуты и разбросаны в беспорядке. Елена полагает, что ее мать вполне могла встать грудью на защиту имущества.

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