«Сценарий для телеканала»: пропавшая в Красноярском крае семья могла стать жертвой ритуального убийства

Пропавшая в Красноярском крае семья Усольцевых могла стать жертвой сектантов. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил криминалист Михаил Игнатов.

«Если мы говорим о криминальной причине исчезновения семьи, то вполне можно допустить, что над туристами были произведены какие-нибудь ритуальные обряды. То есть они угодили к каким-то сектантам, обитающим в тех краях», — отметил специалист.

Игнатов также предположил, что в сексте мог состоять глава семьи в тайне от супруги и дочери. По его мнению, версия с ритуальным убийством выглядит «приемлемой и правдоподобной».

«Здесь надо, конечно, оперативным путем искать места расположения этих сект, прочесывать местные деревни, поселения, какие-либо другие местности и так далее», — заявил криминалист.

Игнатов отметил и другую версию: маньяк, обитающий в лесу, жертвой которого и стала семья Усольцевых.

«Это уже из области сценариев некоторых телеканалов. Слабо верится, что в лесу живет такой психопат и убивает туристов, а тела потом закапывает», — подытожил Игнатов.

Поиски супругов и их пятилетней дочери продолжаются. Все трое пропали в Партизанском районе. На данный момент следователи обнаружили только автомобиль семьи.

Ранее сообщалось, что две туристки видели пропавшую в Красноярском крае семью у горы Буратинка.