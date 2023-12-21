Трупы направлены в морг на экспертизу: двух мертвых мужчин нашли в заснеженных полях

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства гибели двух мужчин, которых обнаружили мертвыми в заснеженных полях под Петербургом. Они отправились за город, чтобы покататься на снегоходе, передает Фонтанка.

Накануне, 20 декабря, в экстренные службы службы позвонила супруга одного из мужчин. Она сообщила, что глава семейства поехал кататься на снегоходе с другом в полях по бездорожью в окрестностях поселка имени Свердлова. Там же мужчины по какой-то причине разбились насмерть. По словам женщины, ни ее супруг, ни его товарищ не подавали признаков жизни.

Через некоторое время на место случившегося прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они осмотрели тела и не обнаружили на них следов насильственной смерти. После этого трупы были направлены в морг на судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в ДТП погиб заслуженный тренер по велоспорту Геннадий Горунов. От полученных травм он умер на месте.