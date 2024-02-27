Трупы были частично поедены кошками: тела мужчины и женщины со следами обморожения нашли в вагончике

Тела мужчины и женщины со следами обморожения были обнаружены в строительном вагончике в подмосковном Сергиевом Посаде. К моменту обнаружения их частично успели обглодать кошки, передает РЕН ТВ.

По данным СМИ, трупы жителей Подмосковья обнаружил мужчина, который пришел в гости к паре 26 февраля. Последний раз он видел их живыми две недели назад. Тогда знакомые получили обморожение нижних конечностей и находились в вагончике.

На этот раз мужчина снова пришел навестить пару, но увидел лишь бездыханные тела, которые стали кормом для кошек. Трупы были частично обглоданы питомцами. Следы насильственной смерти на них не зафиксированы.

В настоящий момент в обстоятельствах трагичного случая разбираются правоохранители. Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

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