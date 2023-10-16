Мужчина с ножом ворвался в подмосковный храм

В Подмосковье мужчина с ножом ворвался в Кирилло-Мефодиевский храм. Он не угрожал никому из посетителей, но его вид напугал присутствующих в здании. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, инцидент произошел в храме на улице Рождественская в микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи. Утром 16 октября мужчина пришел в храм и вел себя очень странно. При этом в руках у него был нож, но посетитель никому не угрожал. Очевидцы испугались и вызвали сотрудников скорой помощи.

На место приехали не только врачи, но и правоохранители. Они скрутили странного жителя и передали сотрудникам психиатрической бригады. При осмотре у него обнаружили резаные раны на руке и ноге. Пока нет информации о причине подобного поведения.

Ранее мы писали о том, в Ленинградской области 69-летняя женщина похитила частицу мощей Николая Чудотворца из церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи. Ее удалось задержать и допросить. Так выяснилось, что на кражу она решилась из-за смертельной болезни.

По информации источника, пенсионерка страдает от неизлечимого недуга. Она перепробовала все, что ей предлагала традиционная медицина, однако ничего не помогло. Тогда она решила пойти на крайние меры.