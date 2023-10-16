СЛУЧИЛОСЬ
14:02, 16 октября 2023
1 мин.

Мужчина с ножом ворвался в подмосковный храм

В Кирилло-Мефодиевский храм в Балашихе ворвался мужчина с ножом.

Мужчина с ножом ворвался в подмосковный храм

© Freepik

В Подмосковье мужчина с ножом ворвался в Кирилло-Мефодиевский храм. Он не угрожал никому из посетителей, но его вид напугал присутствующих в здании. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, инцидент произошел в храме на улице Рождественская в микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи. Утром 16 октября мужчина пришел в храм и вел себя очень странно. При этом в руках у него был нож, но посетитель никому не угрожал. Очевидцы испугались и вызвали сотрудников скорой помощи.

На место приехали не только врачи, но и правоохранители. Они скрутили странного жителя и передали сотрудникам психиатрической бригады. При осмотре у него обнаружили резаные раны на руке и ноге. Пока нет информации о причине подобного поведения.

Ранее мы писали о том, в Ленинградской области 69-летняя женщина похитила частицу мощей Николая Чудотворца из церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи. Ее удалось задержать и допросить. Так выяснилось, что на кражу она решилась из-за смертельной болезни.

По информации источника, пенсионерка страдает от неизлечимого недуга. Она перепробовала все, что ей предлагала традиционная медицина, однако ничего не помогло. Тогда она решила пойти на крайние меры.

Новости партнеров
О чем говорят