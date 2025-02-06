Труп пропавшего 16-летнего подростка из Томска нашли под мостом

Труп 16-летнего подростка, пропавшего в Томске 4 февраля, был найден утром 6 февраля под Коммунальным мостом. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на региональное отделение поискового отряда «Лиза Алерт».

«Поисковые группы за два дня выполнили 56 задач, общая протяженность которых составила 685 километров. Также для поиска привлекались три кинологических расчета. К сожалению, 6 февраля 2025 года, добровольцами отряда был найден погибшим. Приносим искренние соболезнования родным и близким молодого человека», — цитирует канал заявление волонтеров.

Отмечается, что всего в поисках приняли участие 110 человек, включая родных мальчика и неравнодушных граждан.

Ранее мы писали о том, что в Подмосковье женщина нашла тело мужчины в канализации своего дома. Предположительно, тело пролежало там около полугода и приобрело отчетливые гнилостные изменения.