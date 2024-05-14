Бросился спасать ребенка: мужчина попытался вытащить девочку из реки и утонул вместе с ней

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту гибели 11-летней девочки и 51-летнего мужчины на Алтае. Они утонули в реке, передает Следственное управление СКР по региону.

Трагедия произошла накануне, 13 мая. Школьница гуляла по берегу реки вместе с подругой. В какой-то момент она зашла в воду. Место, где оказалась девочка, было не предназначено для купания. Выбраться самостоятельно на берег несовершеннолетняя не смогла — она утонула в водоеме.

За происходящим с противоположного берега наблюдал мужчина. Он предпринял попытку вытащить школьницу на берег, но в итоге утонул сам.

Вскоре на место случившегося прибыли правоохранители. В настоящий момент они устанавливают обстоятельств смертельного инцидента.

Ранее сообщалось, что в Дагестане мужчина погиб, спасая девушку. Она выпала за борт катера.