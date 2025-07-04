Труп нашли на Рублевке: умер 62-летний вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов

Андрей Бадалов, вице-президент «Транснефти», погиб рядом со своим домом в Москве. Причины смерти заместителя главы компании пока не известны, передает Telegram-канал Mash.

Квартира Бадалова расположена на Рублевском шоссе в столице РФ. Неподалеку от нее обнаружили труп хозяина. Сразу после нахождения бездыханного тела на место вызвали правоохранителей и скорую.

Сейчас следователи работают и выясняют обстоятельства гибели вице-президент «Транснефти». Бадалов занимал пост в крупной российской компании с 2021 года. Он перешел в нее из научно-исследовательского института «Восход».

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