Труп москвича несколько часов пролежал в туалете ресторана быстрого питания

В одном из столичных фастфуд-ресторанов обнаружили труп мужчины. Его тело пролежало в туалете несколько часов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Труп нашли в заведении в ночь на 11 октября. Погибшим оказался 33-летний житель Москвы. Признаков насильственной смерти, а также следов волочения на теле мужчины нет. По предположению медэкспертов, к моменту приезда полиции гражданин был мертв уже около шести часов.

По информации от источника, предварительной причиной смерти является отравление. Рядом с телом мужчины лежал шприц и пузырек с неустановленным веществом. У жителя с собой оказалась справка, подтверждающая, что он проходил лечение в наркодиспансере.

Специалисты начали проверку по факту случившегося.

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