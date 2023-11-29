Труп 46-летнего мужчины целую ночь пролежал в туалете столичного суда

Тело 46-летнего мужчины всю ночь пролежало в туалете Симоновского суда Москвы. Труп нашли в 9:30, хотя смерть наступила накануне.

По информации сайта mk.ru, умершим оказался бывший прокурор. Его обвиняли в мошенничестве.

Мужчина давно ушел из прокуратуры, занимался частной практикой. Следствие считает, что вместе с подельниками он открыл юридическую фирму, которая брала деньги, но не предоставляла никаких услуг.

Причина, по которой труп бывшего прокурора никто не нашел сразу, неизвестна.

Из биографии умершего следует, что ранее он работал в органах прокуратуры Саратовской области, был прокурором одного из районов и уволился несколько лет назад.

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