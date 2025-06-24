Тротил и гранатомет: в Санкт-Петербурге в подвале отеля нашли тайник с оружием

В одной из гостиниц Санкт-Петербурга обнаружен склад вооружения. Правоохранители начали проверку, сообщает Telegram-канал Mash.

Необычная находка была сделана в гостинице «Спутник», расположенной на улице Тореза. Как стало известно, сотрудник заведения делал обход, когда обнаружил в подвале целый военный арсенал.

Прибывший на место наряд Росгвардии нашел: три гранатомета РПГ-26, снайперскую винтовку СВД, охотничий карабин с глушителем, пистолет ТТ, гранату, более килограмма тротила, четыре запала ЗТП-150, а также патроны разного калибра.

Пока не установлено, кому принадлежит опасный схрон и для каких, собственно, целей кто-то спрятал в отеле оружие и боеприпасы. Все единицы изъяты и отправлены на экспертизу. Силовики проводят оперативные мероприятия.

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