Троих школьников из Тобольска обвинили в теракте после поджога машины

Против двоих девятиклассников и одного пятиклассника из Тобольска возбудили уголовное дело по обвинению в совершении теракта после поджога снегоуборочной машины. Об этом 23 декабря сообщил Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел вечером 21 декабря на одном из объектов РЖД. Одну машину злоумышленники подожгли, еще одну облили белой краской. На месте преступления правоохранители обнаружили 3 пакета с пожарным углём, бутылку из-под краски, след обуви 36-го размера и 2 открытых огнетушителя . «Оперативники задержали подозреваемых. Ими оказались трое учеников школы на севере города — 9-классники Кирилл и Дима, а также пятиклассник Матвей», — сказано в материале Baza.

По данным канала, на злодеяние подростки пошли по указанию неизвестного куратора в мессенджерах, который обещал им денежное вознаграждение. Мальчишки заключены под стражу.

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