«Трогали свои гениталии»: пьяные мигранты приставали к детям на пляже

В Саратовской области задержали иностранца, который признался, что приставал к ребенку на пляже. Напомним, что все произошло в Вольске, где пьяные мигранты не давали покоя отдыхающим местным жителям. Об этом сообщает «Вольск.ру».

По данным источника, инцидент случился 20 августа на территории общественного пляжа. Там группа из 20 человек распивала алкоголь и приставала к жителям, среди которых были дети от 8 до 15 лет.

«Показывали неприличные жесты, намекали на ПА [половой акт], тыкали пальцем, заходили в воду и трогали свои гениталии», – рассказали местные отдыхающие.

После жалобы была организована проверка, в которой приняли участие прокуратура, СКР и полиция. СМИ пишут, что несколько человек были задержаны. Среди них оказался гастарбайтер, который принес публичные извинения. Он признался, что приставал к ребенку.

«Приставал к маленькой девочке. Извините меня. Больше вот так не будет», – говорит на кадрах мужчина.

Отмечается, что у задержанного есть вид на жительство в России и патент на работу, он трудится легально. В отношении пяти человек проводят следственно-оперативные мероприятия.

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