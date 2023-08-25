«Трогал за половые органы, пытался заняться оральным сексом»: мужчина домогался 10-летнего мальчика

В Челябинской области задержали мужчину, домогавшегося до 10-летнего мальчика. Отмечается, что россиянин скрывал нетрадиционную сексуальную ориентацию и пытался принудить ребенка к половому акту. Об этом сообщает Ura.ru.

По информации источника, несовершеннолетний был в гостях у своего родственника, и до наступления ночи ничего не предвещало беды. Когда же все легли спать, мужчина стал приставать к мальчику. «Он трогал его за половые органы, пытался заняться с ним оральным сексом», – рассказал информатор издания.

Узнать о произошедшем удалось благодаря самому пострадавшему. Вернувшись домой, он не стал скрывать, что его пытались изнасиловать, и рассказал обо всем родителям. Семья же ребенка сразу обратилась к сотрудникам правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера».

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