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СЛУЧИЛОСЬ
22:23, 15 января 2024
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Трогал с 10 лет: в Ульяновске девочка рассказала матери о приставаниях отчима

В Ульяновске отчим приставал к падчерице и объяснил, что хотел женской ласки.
Трогал с 10 лет: в Ульяновске девочка рассказала матери о приставаниях отчима

© Freepik

В Ульяновске 14-летняя девочка рассказала матери о приставаниях отчима. Первый раз это случилось, когда ей было 10, а спустя четыре года все повторилось. Мужчина трогал падчерицу, а после задержания объяснил полиции, что «хотелось женской ласки».

Подробности приводит сайт Kp.ru.

Мать и дочь написали заявление в полицию. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. 15 января его поместили в СИЗО.

По словам источника издания, он признал вину.

Известно, что в семье растут семеро детей – двое, включая потерпевшую, были рождены в первом браке. Ни мать, ни отец не работали, жили на пособия.

Примечательно, что семья не состояла на учете, считалась благополучной.

Ранее сообщалось, что 25-летний мужчина изнасиловал четырехлетнюю девочку в ванной.

Источник фото:Freepik
Источник:Kp.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
отец
мать
дети
полиция
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