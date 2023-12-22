Трогал 20 минут: 13-летняя девочка обвинила дядю в изнасиловании на дне рождения сестры
В Екатеринбурге по обвинению в насилии над 13-летней девочкой задержали ее дядю.
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В Екатеринбурге дядю 13-летней ученицы лицея задержали по обвинению в изнасиловании. По словам подростка, он приставал ночью после дня рождения двоюродной сестры.
Подробности приводит сайт Kp.ru.
Девочка осталась на ночевку у сестры после дня рождения. Когда они легли спать, дядя стал приставать.
Все произошло в пятом часу в ночь на 9 декабря. По словам подростка, родственник трогал ее 20 минут.
Как утверждает несовершеннолетняя, после действий мужчина ушел в ванную, где находился полчаса. Потом он лег на диван рядом с кроватью девочек.
Через два дня дочь рассказала о случившемся отцу. Она написал заявление в полицию.
Дядю задержали. В его квартире изъяли постельное белье, полотенца и покрывало. Вместе с шортами и футболкой ребенка их отправят на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.
Мужчина арестован. Решение суда о мере пресечения было обжаловано.
Ранее сообщалось, что внука чемпиона СССР по легкой атлетике заподозрили в изнасиловании 14-летней девочки.