Трогал 20 минут: 13-летняя девочка обвинила дядю в изнасиловании на дне рождения сестры

В Екатеринбурге дядю 13-летней ученицы лицея задержали по обвинению в изнасиловании. По словам подростка, он приставал ночью после дня рождения двоюродной сестры.

Подробности приводит сайт Kp.ru.

Девочка осталась на ночевку у сестры после дня рождения. Когда они легли спать, дядя стал приставать.

Все произошло в пятом часу в ночь на 9 декабря. По словам подростка, родственник трогал ее 20 минут.

Как утверждает несовершеннолетняя, после действий мужчина ушел в ванную, где находился полчаса. Потом он лег на диван рядом с кроватью девочек.

Через два дня дочь рассказала о случившемся отцу. Она написал заявление в полицию.

Дядю задержали. В его квартире изъяли постельное белье, полотенца и покрывало. Вместе с шортами и футболкой ребенка их отправят на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

Мужчина арестован. Решение суда о мере пресечения было обжаловано.

Ранее сообщалось, что внука чемпиона СССР по легкой атлетике заподозрили в изнасиловании 14-летней девочки.