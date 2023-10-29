На глазах у ребенка: мигрант выстрелил в асфальт и попал в женщину

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении гражданина Таджикистана, который устроил стрельбу из пневматического пистолета и ранил женщину в Москве. Шальная пуля рикошетом от асфальта попала в россиянку, передает Telegram-канал Столичный СК.

Инцидент произошел накануне, 28 октября, на улице Софьи Ковалевской. Женщина с ребенком находились на остановке. Поблизости стоял мигрант, который, по данным правоохранителей, из хулиганских побуждений открыл беспорядочный огонь из пневматического оружия. В результате стрельбы пуля отрикошетила и попала в москвичку. Все это происходило на глазах у малолетнего ребенка пострадавшей.

Испугавшись ответственности, мигрант сел на автобус и покинул место происшествия. Однако чуть позже и в транспорте он устроил стрельбу, попав в одну из пассажирок. Сейчас мужчина задержан. В отношении его возбуждено уголовное дело.

Ранее в Санкт-Петербурге студент обстрелял из травматического пистолета школьника. Молодой человек хотел похитить у мальчика электронную сигарету.