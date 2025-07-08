Трое школьников высушили на Вечном огне белье и попали под статью

В городе Рубцовске (Алтайский край) трое школьников попали под уголовную статью за осквернение мемориального комплекса. По данным 360.ru, подростки восьми, 13 и 15 лет после празднования Ивана Купалы решили высушить мокрую одежду на Вечном огне.

Как отмечает источник, их действия попали на видео, после чего запись оказалась у правоохранительных органов. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело об осквернении мемориального комплекса.

Сейчас следователи установили личности всех участников инцидента, проводят допросы, изучают условия их жизни и воспитания, а также другие следственные мероприятия.

Ранее мы писали о том, что мальчик залил водой Вечный огонь в День России в Ярославской области. Ребенок лет семи-восьми в поселке Семибратово приехал на велосипеде к мемориалу и вылил на огонь воду из ваз с цветами. После он уехал.