Трое пятиклассников испугались звука пожарной сигнализации и выпрыгнули в окно

Срабатывание пожарной сигнализации в одной из школ Ульяновска едва не закончилось трагедией — трое учеников пятого класса выпрыгнули из окна от испуга. В результате случившегося они получили травмы, передает Life.ru.

Что стало причиной срабатывания пожарной сигнализации, пока неизвестно. По предварительным данным, это произошло из-за отключения света. Ни о какой угрозе в учебном учреждении речи не было.

Несмотря на эти обстоятельства, без пострадавших не обошлось. Трое пятиклассников испугались звука пожарной сигнализации и покинули школу через окно. В результате приземления они получили переломы. В основном у несовершеннолетних пострадали ноги. Сейчас ученикам оказывается необходимая медицинская помощь. Правоохранители пока никак не прокомментировали случившееся.

Ранее похожий случай произошел в Санкт-Петербурге. Студент-первокурсник испугался стука в дверь и выпал в окно. При падании юноша сломал ноги.