Трое подростков надругались над четвероклассником в детском лагере

Десятилетний мальчик несколько дней подвергался издевательствам и надругательствам со стороны старших подростков. Тренер и администрация лагеря под Красноярском проигнорировали его жалобы, сообщила мать пострадавшего. Подробности истории приводит 360.ru.

Ребенок отправился в спортивный лагерь в Красноярском крае, где отдыхали дети из секции тайского бокса. Однако вместо отдыха его ждал кошмар: трое подростков 11–13 лет несколько дней избивали его, а затем совершили акт насилия с использованием бутылки.

25 июня мальчик впервые рассказал тренеру о нападении, но тот не поверил ему, вернул в комнату к обидчикам и наказал всех «за хулиганство», заставив стоять в планке. После этого подростки пригрозили ребенку расправой, если он снова пожалуется, и продолжили издевательства.

27 июня насилие повторилось. Лишь 28 июня мальчик смог позвонить матери и сообщить о произошедшем. Она немедленно забрала сына из лагеря. Осмотрев его, она обнаружила множественные синяки по всему телу. Подробности травли ребенок рассказал только следователю.

Сейчас четвероклассник находится дома, но испытывает сильнейший стресс: не может спать, боится оставаться один и не отпускает мать. Семья организовала для него помощь психолога.

Подростки, устроившие травлю, занимаются тайским боксом с пяти-шести лет и физически сильнее пострадавшего. Один из них — из благополучной семьи, остальные, по словам других родителей, — нет. Отец одного из агрессоров ранее был в тюрьме.

Лишь одна мать извинилась перед семьей пострадавшего, остальные возмущены, что инцидент не уладили «мирно».

Оказалось, что насилию подвергались и другие дети — их фотографировали голыми и унижали. Однако их родители просто забрали детей, не став поднимать шум. Тренер и администрация лагеря также не приняли мер.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Расследование взял под личный контроль глава СК Александр Бастрыкин. Поскольку нападавшим меньше 14 лет, уголовная ответственность им не грозит. Однако семья пострадавшего намерена добиваться наказания для их родителей, тренера и администрации лагеря.

«Мы никогда не думали, что такое может случиться с нашим ребенком», — говорит мать мальчика, чей муж сейчас находится в зоне СВО.

Ранее мы писали о том, что в лагере на Камчатке подростки запинали девочку ногами по голове.