Травила несколько месяцев: женщина ежедневно подсыпала яд в кофе мужу для получения пособий

Жительница США на протяжении нескольких месяцев каждый день приносила мужу кофе с весьма необычной добавкой. Американка подсыпала в напиток яд. Однако довести дело до конца у нее так и не получилось – супруг обо всем догадался. Об этом сообщает FoxNews.

Подозрения по поводу того, что возлюбленная что-то добавляет с кофе, появились у мужчины после того, как он стал явно ощущать неприятный горький привкус. Рассказывать о нем жене он не стал. Вместо этого он отнес образцы на экспертизу и после этого узнал, что уже долгое время избранница пыталась его убить.

Убедиться в своих догадках американцу удалось, поставив камеры в доме. Это помогло ему понять, что жена целенаправленно добавляла отраву каждый день. При этом даже после того, как женщину задержали, мотивов ее поступка узнать не удалось. Однако сам пострадавший считает, что супруга хотела расправиться с ним, чтобы получать после его смерти пособия.

На данный момент подозреваемая находится под арестом. Ее ждет суд.

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