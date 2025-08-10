Трое фанаток подрались из-за грязного полотенца рэпера Akon на его концерте. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Во время прошедшего в Сочи концерта рэпера Akon несколько фанаток попытались отобрать грязное полотенце артиста, которое поймала одна из девушек. Между тремя поклонницами в какой-то момент завязалась драка — все они пытались оторвать хотя бы кусочек полотенца, чтобы забрать его в качестве сувенира.

Судя по видео, в ожесточенную драку мужчины решили не вмешиваться. В итоге, как рассказали очевидцы, самой сильной девушке все же удалось отбить полотенце.

Напомним, Akon приехал в Россию несколько дней назад. Он уже успел дать два концерта в нашей стране — в Сочи и в Москве.

