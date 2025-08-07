«Схватили за волосы, выволокли за порог»: жену продюсера Маликова избили соседи

Продюсер Андрей Маликов рассказал, что его жену Любовь избили соседи. По его словам, люди ворвались в квартиру и нанесли женщине удары из-за замечания о зоонасилии. Об этом сообщает Газета.Ru.

Маликов поделился, что нападение на его супругу произошло 6 августа. Сам он на тот момент отсутствовал дома, так как был на встрече. Когда он приехал к жене, она была уже травмирована. Ее доставили в больницу с многочисленными гематомами на голове и других частях тела.

«Вчера в нашу квартиру ворвались неизвестные нам люди: бритоголовый мужчина и женщина лет 40-45, схватили мою жену за волосы, выволокли за порог на лестничную площадку, стали наносить побои руками и ногами и вырвали много волос с головы», - поделился Андрей Маликов.

По словам Любови, соседи к ней пришли после того, как она сделала замечание ребенку во дворе. Женщина узнала, что девочка натравливала кота на птиц и добивала их палкой. Жена продюсера уточнила, что поговорила с несовершеннолетней вежливо, а спустя 20 минут к ней в квартиру пришли мужчина и женщина. Маликова заявила — избиение происходило при детях.

«Моя дочь Анна схватила перцовый баллончик в прихожей и еле отбила меня от нападавших, распылив на них содержимое баллончика», - рассказала Любовь.

Супруги написали заявление в полицию.

