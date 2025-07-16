Перевозчик не видит никаких нарушений: петербурженка получила ожоги в автобусе и обратилась в полицию

Жительница Санкт-Петербурга не смогла добиться компенсации от перевозчика за ожог во время поездки и обратилась в полицию. Женщину возмутил ответ, который она получила после травмирования в общественном транспорте, передает Telegram-канал Baza.

Петербурженка уже два месяца пыталась решить вопрос, связанный с компенсаций. В мае этого года она проехала четыре остановки на автобусе, после чего почувствовала жжение в районе ягодиц. Как впоследствии выяснилось, она получила химический ожог при соприкосновении с сиденьем.

Сначала жительница Северной столицы пожаловалась в городскую администрацию. Там ее отправили к перевозчику. По результатам проверки, никаких нарушений обнаружено не было. Пострадавшей рекомендовали обратиться за возмещением ущерба в страховую, но ответ оттуда пока не пришел. В конце концов, устав от боли и разбирательств, женщина пошла за защитой своих прав в полицию. Еще совсем недавно, по данным СМИ, подобным образом пострадали еще две пассажирки городского транспорта.

Ранее житель Красноярска получил сильный химический ожог после поездки в автобусе. На одном из сидений кто-то разлил опасное химическое вещество.